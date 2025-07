Vlucht Van der Poel en Rickaert legt minder fijne zaak bloot bij Alpecin-Deceuninck: "Toont aan dat ze twijfel hebben"

Alpecin-Deceuninck heeft vele harten veroverd, met dank aan renners Van der Poel en Rickaert. Tegelijkertijd onthult dit ook wel een minder positieve zaak.

De vlucht werd besproken in Vive le Vélo. "Ze zullen veel pijn gehad hebben", zegt Marcel Kittel over Van der Poel en Rickaert. "Je moet dit ook in de context zien van het einde van de eerste week van de Tour. Iedereen is al moe. Als er dan in de eerste uren vijftig per uur gereden wordt, is dat best hard. Zij doen dat met twee, dat is ongelooflijk."

Sep Vanmarcke wijst wel op een minder positief punt. "Dat ze dit mochten doen, toont aan dat ze bij Alpecin-Deceuninck twijfel hebben bij Groves. Van der Poel en Rickaert kregen een vrijgeleide om aan te vallen. Als je denkt dat Groves zeker kan winnen, stuur je geen twee man in de aanval. Je stuurt de twee lead-outs van Groves weg."

Orins had geen andere uitkomst verwacht

Ze werden onder meer genekt door de waaiers uit het peloton. Lotto-talent Robin Orins, die door mentale problemen nog geen koers kon rijden in zijn eerste profjaar, denkt niet dat ze het anders wél zouden halen. "De wind stond in het voordeel. Met minder wind ging het peloton sowieso makkelijker de controle behouden", aldus Orins.

Marcel Kittel gelooft ook wel dat dit een factor was. "Het was een enorme hulp voor Rickaert en Van der Poel dat ze heel lang wind mee hadden. Dat scheelt zeker. Dan rijd je makkelijk zestig kilometer per uur en moet het peloton nog harder rijden. Dat is best moeilijk. Het was een goede dag voor een gekke strategie", knipoogt de Duitser.

Goede timing van Van der Poel en Rickaert

Met de timing van Van der Poel en Rickaert was dus weinig mis. Alleen is het voor Alpecin-Deceuninck spijtig hoe het afloopt. De Belgische ploeg zal wel eens moeten nadenken hoe het de volgende vlakke ritten moet aanpakken.