Jonas Vingegaard krijgt de wind van voren in Nederland: "Ik vind het niks"

Jonas Vingegaard is de grote uitdager van Tadej Pogacar in de Tour de France. Maar in Nederland lijken ze niet echt warm te lopen voor de Deen.

De Nederlandse ploeg Visma-Lease a Bike mikt nu al een aantal jaar op de eindzege in de Tour de France met Jonas Vingegaard. In 2022 en 2023 won de Deen ook de Tour, in 2021 en 2024 werd hij tweede.

Ook dit jaar is Vingegaard weer de uitdager van Tadej Pogacar, die na 2020, 2021 en 2024 al voor de vierde keer de Tour kan winnen. Halfweg de Tour heeft Vingegaard een achterstand van 1'17" op Pogacar.

Geen fan van Vingegaard, wel van Van der Poel

In Nederland lijken ze niet echt warm te worden van Vingegaard, dat maakte ex-voetballer Rafael van der Vaart duidelijk in De Avondetappe. "Vingegaard kwam voorbij, maar die jongen is gewoon niks. Ik kan wat kilootjes kwijt, maar ik vond het heftig om te zien."

"Dat je dat ervoor over moet hebben om deze sport te doen. Dat vind ik heel extreem. Hij blijft goed bij Pogacar, maar dan denk ik: moet hij zelf niet gaan? Ga even testen, want hij staat achter. Als je er nog even tien seconden overheen gaat als je de benen hebt, dan geef je een signaal."

Van der Vaart is wel fan van Van der Poel. "Als ik hem zie rijden, denk ik: dat is het toch. Hij is een jongen die eens een hamburgertje eet, en gewoon zijn ding doet. Hij gaat volle bak en aan de finish ziet hij wel of iemand voor hem eindigt."