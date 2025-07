Sven Nys stelt zich vragen bij tactiek van Vingegaard en Visma-Lease a Bike: "Dat is niet gelukt"

Visma-Lease a Bike probeert Tadej Pogacar af te matten in de Tour de France, om dan toe te slaan in het hooggebergte. Sven Nys twijfelt echter aan die tactiek.

Tadej Pogacar lijkt weinig tot geen zwaktes te hebben en dus probeert Visma-Lease a Bike hun vertrouwde recept van 2022 en 2023 om de Sloveen te kraken: vermoeidheid creëren bij Pogacar en zijn ploeg.

Sinds de Tour van 2023 heeft die aanpak echter niet meer gewerkt en is Vingegaard er amper of niet in geslaagd om Pogacar te lossen. In de Dauphiné reed Pogacar bergop ook twee keer makkelijk weg van Vingegaard

Heeft Visma-Lease a Bike Pogacar kunnen vermoeien?

Sven Nys stelt zich vragen bij de tactiek van Visma-Lease a Bike. "Hun idee is om Pogacar te vermoeien", zegt hij bij Sporza Tour. "Ze hebben dat al een hele week geprobeerd. Maar wat hebben die tempoversnellingen met zich meegebracht?"

"Pogacar heeft evenveel energie verspeeld als Vingegaard. Geen druppel meer of geen druppel minder. In dat opzicht is de taak niet helemaal tot zijn recht gekomen. Pogacar houdt ook wel van die tempoversnellingen."

Nys verwacht echter dat Vingegaard nog zal aanvallen in de ritten met aankomsten bergop, zoals Hautacam en Col de la Loze. "Moeten ze zich er dan bij neerleggen? Oké, maar dan hebben ze er in hun ogen en tactiek alles aan gedaan."