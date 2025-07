Teken aan de wand? Evenepoel reageert opvallend op geruchten over Red Bull-BORA-hansgrohe

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De geruchten over een transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe zijn al enkele weken hardnekkig. De olympische kampioen blijft er zelf mysterieus over.

Het contract van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step loopt eind 2026 af. Of hij dat contract zal uitdoen, is maar de vraag. Een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe eind dit jaar is namelijk niet uitgesloten.

Ralph Denk, CEO van de Duitse ploeg, deed al mysterieuze uitspraken over een mogelijke transfer van Evenepoel. En ook Evenepoel ontkende op de eerste rustdag in de Tour niet dat een transfer uitgesloten is.

Evenepoel sprak met Foré over toekomst

"2026 is nog ver. Het mag duidelijk zijn dat ik niet kan antwoorden op dit soort zaken. Er zijn speculaties en we moeten iedereen tevreden houden. Natuurlijk gebeurt er veel, maar dat is al jaren zo", citeert WielerFlits Evenepoel.

Volgens Evenepoel leest hij heel veel zaken die niet waar zijn. Hij heeft ook een gesprek gehad met CEO Jurgen Foré, die zich zorgen maakte, en alles zou ook uitgepraat zijn volgens de olympische kampioen.

"We hebben erover gesproken en alles is duidelijk. Dus dat is het antwoord dat ik kan geven." Ontkennen doet Evenepoel dus niet, een teken aan de wand dat er op de achtergrond toch iets speelt?