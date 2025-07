Visma-Lease a Bike heeft klap nog altijd niet verteerd: "Grote domper"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Visma-Lease a Bike moet achtervolgen in de Tour. Hun kopman Jonas Vingegaard heeft al een achterstand van meer dan een minuut op Tadej Pogacar.

Vorig jaar had Jonas Vingegaard op de eerste rustdag een achterstand van 1'15" op Tadej Pogacar, dit jaar staat de Deen 1'17" in het krijt. Het grootste tijdverlies leed Vingegaard in de tijdrit van 33 kilometer.

De Deen was toen 1'05" trager dan Pogacar en verloor zo bijzonder veel tijd. Want in alle andere ritten kon Pogacar geen één seconde wegrijden van Vingegaard, hij pakte wel twaalf bonificatieseconden meer.

Vingegaard verloor veel tijd op Pogacar in de tijdrit

Bij Visma-Lease a Bike balen ze nog altijd van het tijdverlies van Vingegaard in de tijdrit. "We hebben, op de tijdrit na, een hele goede week gehad en sterke ploeg gezien. De tijdrit blijft natuurlijk een grote domper", zegt Grischa Niermann bij NOS.

De etappes van Vingegaard komen er natuurlijk nog aan, met maar liefst drie aankomsten op beklimmingen waar hij Pogacar in het verleden al in verlegenheid bracht: Mont Ventoux (2021), Hautacam (2022) en Col de la Loze (2023).

Bij Visma-Lease a Bike blijven ze dan ook in hun kopman geloven. "We moeten ergens een minuut goedmaken, dus dat gaan we proberen", besloot de Duitser nog.