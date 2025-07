Wout van Aert overtuigt bijna iedereen: "Hij had het imago van een saai iemand, maar hij kan soms ... ondeugend zijn"

Wout van Aert is altijd populair geweest in de koerswereld, maar nu heeft hij echt bijna iedereen voor zich gewonnen. Zelfs wie de renner vroeger saai vond, lijkt nu een totaal ander beeld van hem te hebben.

Ook Roxane Knetemann denkt nu anders over hem. De voormalige renster onthult dat bij In Het Wiel. "Verbeter me als ik het niet goed heb, maar een aantal jaar geleden werd hij neergezet als iemand die alles tot in de puntjes correct doet. Dan heb ik het over de trainingen en alles wat erbij hoort. Hij had bij mij een beetje het imago van een saai iemand."

Dat is ondertussen volledig veranderd. "Hij is niet saai. Op een gegeven moment gaf hij veel leukere en lossere interviews. Volgens mij is Wout van Aert een megagrappige persoonlijkheid om in je nabijheid te hebben." Dat zouden we misschien eens moeten nagaan bij al zijn ploegmaats van Visma-Lease a Bike uit de Tour.

Gekke uitspraak van Knetemann

Roxane Knetemann gaat zelfs nog een stapje verder. "Het klinkt misschien een beetje gek als ik dat nu zeg, maar hij kan soms zelfs wat ondeugend zijn in zijn antwoorden." De andere gasten in de podcast vinden inderdaad dat dit toch wat vreemd klinkt. "Ja, ik weet het, ik weet het", moet de 38-jarige Nederlandse er mee lachen.

Er wordt bijvoorbeeld aangehaald dat Van Aert tijdens The Masked Singer als 'Eekhoorn' Song 2 van Blur opvoerde. "Tijdens de ploegenvoorstelling van de Amstel Gold Race hadden we dat liedje gespeeld toen Visma-Lease a Bike op het podium kwam. Een publiek gaat in extase als Wout van Aert zich presenteert. Hij is heel geliefd bij een groot publiek."

Een rockende Wout van Aert

Sowieso gaan de handen dus op elkaar voor hem, maar hij kreeg het publiek die dag ook helemaal mee. "Hij kwam zo rockend het podium op. Een paar jaar geleden zou ik hem dat nooit hebben toebedeeld", aldus Knetemann.