🎥 Evenepoel legde peloton stil na val Pogacar, Vingegaard zegt wat hij er van vond

Tadej Pogacar ging in de finale van elfde etappe stevig tegen de grond. Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard beslisten meteen om de benen stil te houden.

De eerste tien etappes overleefde Tadej Pogacar geruisloos, maar in het slot van de elfde etappe ging het mis. Johannesen kruiste de wereldkampioen, die net in de radio aan het spreken was. Pogacar tikte met zijn voorwiel tegen het achterwiel van Johannessen en viel.

De Sloveen krabbelde snel weer recht, in de groep met de favorieten nam Remco Evenepoel meteen het voortouw. "Ik had zelf niets gezien van die val. Ik wist oprecht niet dat Tadej gevallen was, maar Remco riep: 'Stop, stop, stop!'", zegt Ilan Van Wilder bij Sporza.

Waarom werd er gewacht op Pogacar?

Van Wilder begrijpt dat er fair play was bij de favorieten, ook ploegleider Tom Steels sloot zich daarbij aan. Hij communiceerde meteen naar zijn renners dat ze niet mochten doorrijden na de val van Pogacar. "Dat was niet het moment om te koersen. Dat zou niet sportief zijn."

Ook Vingegaard vond het logisch dat er gewacht werd op Pogacar. "Tadej reed naast me, ik zag de val en hoopte dat hij oké was. We hebben op hem gewacht, zoals het hoort. Het was gewoon pech, niet omdat hij een bocht miste."

Pogacar zelf bedankte na de aankomst zijn concurrenten dat ze op hem hadden gewacht. De Sloveen liep bij zijn val enkele schaafwonden op, niet ideaal net voor de eerste bergetappe in de Tour.

🤝 Sportsmanship at its best!



🤝 La sportivité du peloton !#TDF2025 pic.twitter.com/W2pdKL7UUl — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2025