Dirk De Wolf spelt Arnaud De Lie de les: "Dat moet hij nu beseffen"

Voor de Tour waren er veel twijfels over Arnaud De Lie. De voormalige Belgische kampioen wordt steeds beter en rijdt ook weer resultaten.

Er waren veel twijfels over de deelname van Arnaud De Lie aan de Tour de France. De voormalige Belgische kampioen kon maar weinig resultaten voorleggen, in de Brussels Cycling Classic werd hij begin juni wel derde.

Ook in de eerste etappes van de Tour kwam De Lie er niet aan te pas. In de eerste etappe werd hij 40ste, in de derde etappe 50ste. Maar in de achtste en negende etappe kwam De Lie er wel eindelijk door. Net als in de elfde etappe

Moet De Lie lessen trekken uit de Tour?

In de achtste etappe sprintte De Lie naar de vijfde plaats, in de negende etappe werd hij derde. De Lie moest enkel Tim Merlier en Jonathan Milan laten voorgaan. In de elfde etappe werd De Lie vierde. Ook Dirk De Wolf is onder de indruk.

"Als je nu die poep en die benen ziet: wat een verschil met het voorjaar of zelfs de renner die aan deze Tour begon. Nu zie je een professionele atleet", zegt De Wolf bij Het Nieuwsblad.

Volgens De Wolf moet het een les zijn voor De Lie om het in de toekomst ook zo aan te pakken. "Tien dagen koersen, goed eten, goed slapen en meteen dit resultaat. Dat moet hem doen beseffen dat hij thuis ook zo moet leven."