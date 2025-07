Een verloren zaak? Evenepoel drukt Visma-Lease a Bike met neus op de feiten over Pogacar

Visma-Lease a Bike probeert Tadej Pogacar af te matten door veel aan te vallen. Remco Evenepoel schrikt daar echter niet meer van en twijfelt ook aan de effectiviteit ervan.

Tadej Pogacar uitte al enkele keren zijn frustraties over de constante aanvallen van Visma-Lease a Bike in de Tour. Net voor de rustdag probeerde onder meer Jorgenson enkele keren weg te rijden, Pogacar reed telkens het gaatje dicht.

Visma-Lease a Bike probeert elke mogelijkheid te benutten om Pogacar en zijn ploeg af te matten. Voor Remco Evenepoel is dat niets nieuws. "Ze koersen altijd met dezelfde tactiek. Eerst met Vingegaard en Roglic, nu met Vingegaard en Jorgenson", zegt hij bij HLN.

Kuss en Simon Yates staan al ver in het klassement, waardoor Pogacar enkel nog op aanvallen van Jorgenson zal reageren. En dan moet er een aanval volgen van Vingegaard, wat de Deen nog niet deed in deze Tour.

Evenepoel twijfelt aan aanpak van Visma-Lease a Bike

Vingegaard moet volgens Evenepoel ook rekening houden met een counter van Pogacar en die zijn bijzonder explosief. Als Vingegaard dan het wiel niet kan houden van Pogacar, is hun tactiek een maat voor niets geweest.

En het is maar de vraag of de aanpak van Visma-Lease a Bike wel zal werken. "De Tadej van nu is niet meer dezelfde als die van 2022, die kraakte onder de tactiek van Visma. Hij is nu zo sterk als hun twee kopmannen samen", drukt Evenepoel hen met de neus op de feiten.