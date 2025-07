Gevolg van de zware inspanningen? Mathieu van der Poel kampt met probleem in de Tour

In Toulouse krijgt Mathieu van der Poel een van zijn laatste kansen op ritwinst in de Tour. De Nederlander kampt wel met een verstopte neus.

Met 155 kilometer en zo'n 1500 hoogtemeters lijkt de elfde etappe in de Tour op papier voor de sprinters. In de laatste 40 kilometer liggen echter nog vier beklimmingen, met op 8 kilometer van de streep de Côte de Pech David (800 meter aan 12,8%).

Mathieu van der Poel is een van de topfavorieten, maar twijfelt of hij zal kunnen sprinten voor de etappezege. "Die laatste klim zal voor iedereen te moeilijk zijn als Tadej en Jonas van de voet vol aangaan", zei hij bij Wieler Revue.

Van der Poel heeft een verstopte neus

Na de top is het wel nog vlak en zou er een groepje kunnen terugkeren. Van der Poel zou dan zelf kunnen sprinten voor de zege, of ploegmaat Kaden Groves. Want Van der Poel kampt nog met een ander probleem.

De Nederlander klonk een beetje nasaal voor de start van de twaalfde etappe. "Mijn neus zit inderdaad een beetje dicht. Hopelijk is het alleen mijn neus. Want dit is een van de laatste kansen die we krijgen."

Heeft Van der Poel een weerslag gekregen van zijn duo-aanval met Jonas Rickaert in de negende etappe zondag? Het zal afwachten worden of de Nederlander met zijn verstopte neus kans maakt op de ritzege.