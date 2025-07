Hoe kan Visma-Lease a Bike Pogacar kraken in de Tour? Ex-werknemer legt het haarfijn uit

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Visma-Lease a Bike probeert elke mogelijkheid te benutten om Tadej Pogacar aan te vallen. De Nederlandse ploeg hoopt zo op één zwak moment van de Sloveen om te profiteren.

Tadej Pogacar uitte al enkele keren zijn frustraties over de constante aanvalspogingen van Visma-Lease a Bike. De wereldkampioen werd wel nog niet in verlegenheid gebracht, maar dat vinden Vingegaard en co niet zo erg.

Ze zullen Pogacar blijven bestoken, in de hoop dat er één keer een tactische fout wordt gemaakt bij UAE of de Sloveen eens vergeet te eten. Eén moment is misschien genoeg om Vingegaard een derde keer de Tour te laten winnen.

In de bergetappes die deze week op het programma staan, zal ook Jorgenson een belangrijke rol spelen. Benji Naesen, die een tijd voor Visma-Lease a Bike heeft gewerkt, bestudeerde hoe er optimaal geprofiteerd kan worden van een twee tegen één situatie.

Kan Visma-Lease a Bike Pogacar kraken?

"De truc is: beurtelings aanvallen op de minder steile stroken. Jorgenson gaat, Pogacar reageert, Vingegaard volgt in het wiel en valt dan zelf aan. Pogacar moet opnieuw reageren, Jorgenson volgt in het wiel…", zegt Naesen bij Het Nieuwsblad.

Op het vlakke haal je namelijk meer voordeel door in het wiel te zitten, daarom vielen Roglic en Vingegaard in 2022 beurtelings aan op de lagere percentages van de Galibier. De vraag is wel hoelang Jorgenson nog een rol kan spelen.

"Het niveauverschil bergop is groot. Als Jorgenson na pakweg twee bergritten op vier minuten staat, reageert Pogacar niet meer en kan Visma dat spel sowieso niet meer spelen", stelt Naesen nog.