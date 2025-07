Is een opgave onvermijdelijk? Thibau Nys onthult wanneer hij de knoop doorhakt

Thibau Nys beleefde nog niet veel plezier aan zijn eerste Tour de France. Haalt hij het einde van de tweede week wel?

Door ziekte in de Baloise Belgium Tour, een valpartij in de eerste etappe van de Tour, maar ook een valpartij in een afdaling op stage, is Thibau Nys niet op topniveau tijdens zijn eerste Tour de France.

Nys voelde maandag wel wat beterschap en zal woensdag dan ook aan de start staan van de elfde etappe. Toch wordt dat meteen een belangrijke etappe voor Nys, want hij wil opnieuw positieve signalen krijgen.

Verlaat Thibau Nys de Tour?

Want als hij de positieve lijn niet kan doortrekken, dan zal dat volgens Nys ook in deze Tour niet meer gebeuren. "Dus heb ik mezelf voorgenomen om over een dag of drie de zaak opnieuw te evalueren en te beslissen of ik doorga of niet", zegt hij bij HLN.

Nys is het eens met zijn vader dat het geen lijdensweg mag worden. Hij wil vermijden dat hij nu al een degout zou krijgen van de Tour en het een haat-liefdeverhouding zou worden. "Dat is het me zeker niet waard", zegt de jonge Nys nog.

Woensdag richting Toulouse krijgt Nys wel een etappe die hem zou moeten liggen met enkele steile beklimmingen in de finale. In de drie dagen daarna staan bergetappes op het programma en zal het overleven worden voor Nys.