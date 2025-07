Ongeloof over wat Van Aert en co overkomt in de Tour: "Dat je dit toelaat..."

Het wielrennen is nog altijd een bijzonder toegankelijke sport voor supporters. In vergelijking met voetbal is dat een bijzonder groot verschil.

Tijdens de rustdag gingen de renners van Visma-Lease a Bike op pad voor een rustige koffierit. Op een kruispunt ging het bijna mis toen Vingegaard en co afsloegen naar links en een auto net niet op hen inreed. Ronald Koeman, de bondscoach van het Nederlandse voetbalelftal, was tijdens de rustdag op bezoek bij Visma-Lease a Bike. Hij verbaasde zich dan ook over het feit dat supporters gewoon konden meefietsen met de renners. Komen fans te dicht bij Van Aert en co in de Tour? "Er gaat zoveel geld om in het wielrennen. Men investeert in voeding, fitheid en data. En zo’n mafkees die meefietst als amateur rijdt dan even tegen Jonas Vingegaard aan", zei Koeman bij De Avondetappe. "Dat risico mag je niet nemen. Ze willen tijdens het fietsen ook nog wat fotootjes maken. Dat vind ik echt ongelooflijk, dat dit kan en mag. Ik begrijp dat wielrenners toegankelijk moeten zijn voor publiek, maar ze fietsen met de renners van Visma gewoon wiel aan wiel door de stad." "De wielersport is in zoveel dingen zo professioneel, maar dan laat je dit wel toe… Dat kan een groot gevaar zijn voor renners. Het is leuk dat ze zo benaderbaar zijn, maar veiligheid en rust zijn ook belangrijk."