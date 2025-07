Ontgoochelde Van Aert wordt vijfde en wijst Van der Poel met de vinger

Wout van Aert heeft opnieuw naast een ritzege gegrepen in de Tour de France. In de elfde etappe koerste hij bijzonder aanvallend, maar moest hij tevreden zijn met de vijfde plaats.

De batterijen van de renners waren duidelijk opgeladen na de rustdag. Rond Toulouse regende het 155 kilometer lang aanvallen. Van Aert belandde uiteindelijk in een achtervolgende groep met Van der Poel.

Van Aert had wel al veel krachten verspeeld om in de vlucht te raken en die kwam hij in de finale wellicht tekort. Want helemaal vooraan in de koers kwam Van Aert nooit en dat komt mede door Van der Poel, vindt hij.

Hadden Van der Poel en Van Aert moeten samenwerken?

"Mathieu en ik hielden elkaar wat in de gaten, ik ging ervan uit dat hij nog een versnelling had. Met twee hadden we wellicht wel de oversteek kunnen maken, al hebben we die kans laten liggen in de kilometers ervoor", zei hij bij Sporza.

Van der Poel sprong weg op de laatste steile beklimming, Van Aert moest de Nederlander laten rijden. Van Aert kon nog sprinten voor de vierde plaats, maar De Lie klopte hem in de straten van Toulouse.

Na een tweede plaats in de achtste etappe moest Van Aert opnieuw tevreden zijn met een ereplaats. "Ik ben heel ontgoocheld. Want ik had de benen om te winnen", besloot Van Aert nog.