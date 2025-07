Opgave in de Tour is nog niet verwerkt: Jasper Philipsen deed één iets nog niet

Jasper Philipsen moest de Tour de France verlaten na een zware valpartij in de derde etappe. Hij volgt de Tour wel nog altijd op de voet.

Voor Jasper Philipsen is het met gemengde gevoelens terugblikken op de Tour de France. Het begon uitstekend met ritwinst en de gele trui op dag één, maar op de derde dag ging het helemaal mis met een zware valpartij bij de tussensprint.

Philipsen had nog doelen in de Tour, namelijk nog meer etappes winnen en ook de groene trui. In het puntenklassement had hij al een stevige bonus op Jonathan Milan, die nu de grote topfavoriet is.

Voorlopig probeert Philipsen thuis de Tour wat te vergeten. "We hebben een kleine barbecue gedaan met de familie: dat zijn leuke dingen om de gedachten af te leiden", zegt Philipsen bij Het Laatste Nieuws.

Philipsen pakte zijn koffer van de Tour nog niet uit

Toch heeft Philipsen wel al naar de Tour gekeken. Hij lag toch in zijn bed, dus veel meer kon hij niet doen. Op een manier is het wel zuur, maar hij heeft wel al genoten van de acties van de ploeg. Hij probeert zo goed mogelijk te supporteren.

Helemaal verwerkt is zijn opgave in de Tour nog niet. "Ik heb mijn koffer nog niet uitgeladen: de Tour is nog altijd ergens daar. Mijn gele trui ligt in de woonkamer, maar heeft nog geen plaats aan de muur gekregen."