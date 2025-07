Wout van Aert deed een opmerkelijke uitstap met zijn gezin op de rustdag in de Tour

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Dinsdag stond er een eerste rustdag op het programma in de Tour de France. Wout van Aert maakte ook even tijd voor zijn gezin en maakte een opvallende uitstap.

Na tien etappes mochten de renners dinsdag even uitblazen in Toulouse. Uiteraard moesten de renners ook nog wat losrijden. Wout van Aert en de renners van Visma-Lease a Bike trokken er 's ochtends op uit voor een tocht van zo'n 60 kilometer.

Van Aert en co waren net geen twee uur onderweg en waren voor 13u terug in Toulouse. Daarna werd er wellicht ook nog samen gegeten, de renners van de Nederlandse ploeg hadden dan ook nog even vrij.

Wat deed Van Aert tijdens de rustdag in de Tour?

Wout van Aert maakte tijd voor zijn gezin. Tijdens de uitzending van de elfde etappe verklapte Renaat Schotte dat Van Aert met zijn gezin dinsdag was gespot in Aéroscopia, een luchtvaartmuseum in de buurt van Toulouse.

Een opvallende uitstap tijdens de Tour de France, zeker omdat elk moment van herstel tijdens zo'n rustdag belangrijk is. En voor Van Aert staat er ook een belangrijke week op het programma in de Tour.

Donderdag staat de eerste aankomst bergop op het programma met Hautacam (13,5 km aan 7,9%). In 2022 deed Van Aert Pogacar kraken op Hautacam en speelde hij een belangrijke rol in de eerste Tourzege van Vingegaard.