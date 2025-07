Bjarne Riis veroordeelt zijn acties opnieuw en schiet met scherp richting Wout van Aert: "Het is volledig verkeerd"

Bjarne Riis heeft zijn mening over Wout van Aert, en bij uitbreiding over alle knechten bij Visma-Lease a Bike, nog eens herhaald. Volgens Riis zou Van Aert niet zoveel energie mogen verspillen aan eigen doelen.

De voormalige ploegleider zit hiermee volledig op de lijn van Trine Hansen, de vrouw van Jonas Vingegaard. Het is een sentiment dat in Denemarken dan toch misschien breder gedragen is dan we denken. Riis verklaarde eerder al dat Visma-Lease a Bike te veel kracht verspilde door andere zaken dan de eindzege van Vingegaard na te streven.

De manier waarop Van Aert met zijn krachten woekerde in de elfde rit, steekt dan wel wat. "Het komt niet als een verrassing, maar ik denk dat het volledig verkeerd is", zet Riis bij BT zijn visie met enkele scherpe woorden kracht bij. "Je kunt niet zeggen dat je de Tour wil winnen en dan je knechten op die manier hun krachten laten gebruiken."

Riis vindt het verkeerd dat Van Aert voor ritzeges gaat

Riis meent dat die twee dingen niet te combineren zijn. "Ik heb het er moeilijk mee, en het is volgens mij in het algemeen verkeerd." Nochtans erkent de voormalige Tourwinnaar wel dat Van Aert een renner is die iets kan wat vele andere renners niet kunnen. Alleen dringt Riis erop aan om te handelen naar het heden en niet naar het verleden.

"We zijn het erover eens dat Wout van Aert een speciaal iemand is en iets heel bijzonders kan doen, maar dat heeft hij in deze Tour niet laten zien. Hij is niet meer zo sterk als een paar jaar geleden", is het oordeel van de Scandinaviër. Kortom: voor Riis heeft Van Aert niet meer exact dezelfde status als bij zijn absolute hoogtepunten uit de Tour.

Klassementsmannen nu pas aan zet

Het is uiteraard ook een feit dat het echte werk nu pas begint voor de klassementsmannen in de Tour. Misschien dat Van Aert nog eens kan bewijzen dat hij wel degelijk het proberen winnen van ritten kan combineren met het verzetten van berewerk voor Vingegaard.