Een bom in het Belgische wielrennen! José De Cauwer doet onthulling: "Da's groot nieuws, er is een intentieverklaring"

Er is sprake van wat een bom in het Belgische wielrennen genoemd kan worden. José De Cauwer heeft op tv uit de doeken gedaan dat Lotto en Intermarché-Wanty gesprekken voeren over een samenwerking.

De Cauwer heeft het verhaal over een mogelijke fusie gelanceerd tijdens de VRT-uitzending van de twaalfde Tourrit. "Ik heb in de wandelgangen horen zeggen dat er een samensmelting in de maak is tussen Intermarché en Lotto. Da's groot nieuws. Er is al een intentieverklaring om de zaak verder uit te diepen", weet de ex-bondscoach.

Dat wil niet zeggen dat alles al beklonken is. Er wordt nog gewerkt aan de details. "Er moet nog veel uitgeklaard worden. Uiteraard hebben ze twee fietsenmerken, twee keer een service course. Ze hebben allebei problemen om aan geld te komen en om leefbaar te kunnen zijn", windt De Cauwer er geen doekjes om waar het om draait.

De Cauwer wijst op financiële realiteit

Kunnen Lotto en Intermarché elkaar dan uit de nood helpen? "Op de één of andere manier hebben ze elkaar gevonden en gaan ze dit verder proberen uitspitten. Nog meer dan vroeger moet je voldoen aan ongelooflijke financiële eisen. Gaan daar renners slachtoffer van zijn? Dat kan, dat is dan jammer, maar dat is nu eenmaal zo."

Inmiddels hebben ook de redacties van Sporza, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad het nieuws bevestigd. Er zijn dus zeker verregaande besprekingen aan de gang. Het is in elk geval geen geheim dat zowel Lotto als Intermarché op zoek zijn naar een extra geldschieter. In het verleden hadden beide ploegen die wél, momenteel niet.

Project Lotto-Intermarché kan snel een feit zijn

Op een gegeven moment moet er dan wel gehandeld worden naar de realiteit van de dag. Volgens HLN zou het nieuwe project op de tweede rustdag van de Tour voorgesteld kunnen worden. Dat betekent dan wel dat één Belgische ploeg verdwijnt.