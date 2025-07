José De Cauwer plaatst groot vraagteken bij de zet van Mathieu van der Poel: "Benieuwd of we daar uitleg voor krijgen"

Mathieu van der Poel heeft zeker alles gegeven, maar pakte hij het het slimst aan? José De Cauwer durft dat te betwijfelen.

In zijn analyse voor Sporza tracht De Cauwer te verklaren waarom een elitegroepje met sterke mannen als Van der Poel, Van Aert en De Lie nooit de oversteek naar de kop kon maken in de elfde Tourrit. "Ik had het idee - al kijken we naar tv natuurlijk - dat ze er niet naartoe wilden rijden omdat het ze elkaar niet gunden, tot Quinn Simmons kwam."

Wout van Aert beweerde na afloop van de rit dat er in aanloop naar de laatste helling wel goed werd samengewerkt, maar ze voordien kansen lieten liggen om de kloof met de kop te dichten. Hij zag dat Van der Poel alles zette op zijn versnelling, terwijl ze misschien gewoon naar de kopgroep konden toerijden door iets meer rond te draaien.

Late aanval van Van der Poel

Ook José De Cauwer heeft zijn bedenkingen bij de koerswijze van Van der Poel, maar dan op een andere manier. "Van der Poel gaat pas heel laat aan op die klim, halfweg ongeveer. Je zou denken dat hij al van aan de voet zou aanvallen." Dat heeft hij niet gedaan en uiteindelijk kwam hij ook een kleine tien seconden tekort voor de zege.

Toen Van der Poel bovenkwam, had De Cauwer al de indruk dat hij zijn demarrage te laat plaatste. Uiteindelijk is Van der Poel nog heel erg dichtbij gekomen, om finaal te stranden met de twee koplopers voor zich uitrijdend. De Cauwer stelt de timing van Mathieu's aanval in vraag. "Ik ben benieuwd of we daar de exacte uitleg voor zullen krijgen."

Van der Poel kon overzicht moeilijk bewaren

Voorlopig hebben we daar nog niet echt een verklaring voor gehoord. Na afloop van de etappe ging het vooral over de problemen met de communicatie van de oortjes, waardoor Van der Poel even niet door had dat er nog twee renners voorop waren.