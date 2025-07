Koren op de molen van Trine Hansen, mevrouw Vingegaard: Wout van Aert kan het betreuren, maar gevolgen gaan veel verder

We kunnen ons inbeelden hoe Trine Hansen woensdag naar de koers keek. Dat Wout van Aert weer zoveel aanvalslust tentoon spreidde, zal haar niet blij hebben gemaakt.

De mening van de echtgenote van Jonas Vingegaard kennen we: de ploeg zou zich volgens haar volledig moeten richten op haar man en geen ritten proberen winnen zoals met Van Aert. Als Van Aert dan een dag voor de zware bergrit naar Hautacam zoveel energie steekt in zijn gooi naar ritwinst, zal Trine daar niet vrolijk van worden.

De inspanningen van gisteren zullen zich wellicht laten voelen bij Van Aert. Sven Vanthourenhout was hiervan overtuigd in Vive le Vélo. "Hij heeft echt veel gegeven. Bij elk beeld dat we te zien kregen van een ontsnapping, was hij ofwel de aanstoker ofwel ging hij mee in de vlucht." Het was vaker het eerste dan het tweede.

Van Aert zou zuiniger kunnen koersen

Van Aert zou ook zuiniger kunnen koersen en kunnen meeschuiven met een groep, in plaats van zelf zo vaak de ontsnapping te proberen te forceren. Dan zou hij aan het einde misschien meer overschot hebben. "Dat heeft hem diep in de finale de kans gekost op een eventuele ritoverwinning", is Vanthourenhout zeker van zijn zaak.

Van Aert heeft een reden om op persoonlijk vlak spijt te hebben van die energieverspilling, vooral omdat het geen zege opleverde. Een dag later staat de eerste aankomst boven op het menu en is het zeer de vraag of hij net als in 2022 een glansrol kan spelen. "Ik ben benieuwd. Hij en Vingegaard hebben heel goede herinneringen aan Hautacam."

Van Aert wellicht minder sterk in Hautacam-rit dan in 2022

"Het zou me verbazen als Wout tot hetzelfde in staat zou zijn", vreest Vanthourenhout dat Van Aert zware benen zal hebben. Als het zo uitdraait, is dat koren op de molen van Trine Hansen, die nochtans veel kritiek kreeg na haar interview. Bjarne Riis is het puur tactisch met haar eens.