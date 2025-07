Opvallende metamorfose van Jonas Vingegaard in de Tour: "Nog niet eerder gezien"

Jonas Vingegaard moet al meer dan een minuut goedmaken op Tadej Pogacar in de Tour. De Deen lijkt dit jaar wel met een andere ingesteldheid door de Tour te gaan.

Door zijn zwakke tijdrit verloor Jonas Vingegaard 1'05" op Tadej Pogacar, door de twaalf bonificatieseconden die Pogacar meer pakte, heeft de wereldkampioen al 1'17" voorsprong op zijn grote rivaal.

De Deen koerste in de eerste week van de Tour wel attractief. Zo viel hij enkele keren aan op het vlakke, iets wat we van de Deen nog niet vaak zagen doen. De Deen lijkt anders in de koers te staan.

Wat doet Vingegaard anders in de Tour?

Dat viel ook Robbie McEwen op. "Misschien is hij Pogi-fied", zegt hij bij TNT Sports. "Iedereen houdt van die manier van koersen en praat daarover. Misschien ontdekt Jonas dat deze manier ook goed bij hem past."

"Als je zo veel moet afzien, kun je je net zo goed amuseren. Het is een versie van Jonas Vingegaard die we niet eerder hebben gezien. Zijn houding is heel relaxed, hij lijkt veel meer te lachen en hij is heel vrolijk."

"Behalve de tijdrit kijkt hij heel positief naar de dingen." Vraag is of de Deen ook een positief verschil kan maken op de fiets. Als hij voor een derde keer de Tour wil winnen, moet hij meer dan een minuut goedmaken op Pogacar.