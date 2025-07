Vanmarcke spreekt klare taal en trekt op basis van Remco's eigen woorden dé conclusie over transfersaga Evenepoel

De situatie van Remco Evenepoel wekt veel interesse. Zo volgt Sep Vanmarcke niet enkel wat Evenepoel in de Tour doet maar ook het hele verhaal rond de toekomst van de renner.

Signalen over een eventueel vertrek bij Soudal Quick-Step zijn niet nieuw, maar Evenepoel is voorlopig altijd op post gebleven. Wel gonst het weer wekenlang van geruchten over een overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Evenepoel heeft daar ook vragen over gekregen tijdens de persconferentie op de eerste rustdag van de Tour.

Hij heeft nauwelijks een antwoord gegeven. Remco zei alleen dat hij veel leest dat niet klopt en alles is uitgeklaard met CEO Jurgen Foré. Het is alleszins geen ontkrachting van de geruchten. "Het roept inderdaad nog meer vraagtekens en speculaties op", laat Vanmarcke zich in Sporza Tour op Radio 1 uit over hoe we dit moeten interpreteren.

Evenepoel voorlopig altijd gebleven

"Evenepoel zegt er niets mee, maar hij had kunnen zeggen dat hij zijn contract respecteert en uitdoet. Dat wordt ontweken. Het verhaal speelt al veel te lang. Al enkele jaren zelfs. Remco is tot dusver altijd gebleven", merkt Vanmarcke ook wel op. De voormalige profrenner zal dus niet verklaren dat hij Evenepoel al elders ziet rijden.

"Je kan niet met zekerheid zeggen dat hij ergens naartoe gaat, maar met deze uitspraken kan je ook niet met zekerheid zeggen dat hij volgend jaar blijft", is de conclusie van Vanmarcke. Bij Red Bull zullen ze in de twaalfde Tourrit ook wel gezien hebben dat ze met Lipowitz (24) ook een kandidaat hebben voor het Tour-podium.

Interesse Red Bull zal niet afnemen

Dat wil nog niet zeggen dat de interesse van Red Bull in Evenepoel zal afnemen. Evenepoel blijft een aantrekkelijke optie voor het tijdrijden en voor de klimklassiekers. Een duo Evenepoel - Lipowitz zou in het rondewerk niet mis zijn, maar voorlopig blijft Remco nog trouw aan Soudal Quick-Step.