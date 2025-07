Viseert Remco Visma-Lease a Bike? Evenepoel wijst concurrentie Pogacar met de vinger en roept op tot andere mentaliteit

Remco Evenepoel heeft afgezien, zoals alle concurrenten van Tadej Pogacar. Sommigen moeten toch eens goed nadenken over hun strategie.

Op een voor hem moeilijke dag heeft Evenepoel nog de meubelen kunnen redden, waardoor hij nu derde staat in het klassement; "Ik had van in het begin niet het beste gevoel. Zelfs op de vlakke stukken voelden mijn benen zwaar aan. Ik probeerde mijn tempo te vinden en een soort 50 kilometer lange tijdrit te rijden", zei hij aan de organisatie.

Het was dus een lange strijd tegen zichzelf. "Het was niet eens dat ik slim reed, het was gewoon de enige manier om te rijden. Ik reed met het podium in Parijs in het achterhoofd. De kloof met Tadej Pogacar was heel groot, maar ten opzichte van de anderen valt het nog mee. Ik wil kalm blijven en hoop om iets te presteren in de klimtijdrit."

Pogacar met kop en schouders erbovenuit

Vrijdag is het weer tijd voor de discipline van Remco, al is een klimtijdrit naar Peyragudes wel nog wat anders dan een vlakke tijdrit. Eerst maar eens herstellen van de eerste Pyreneeënrit. "Ik wil deze slechte dag vergeten. Tadej stak er met kop en schouders bovenuit. Het is nog tien dagen koers, maar hij heeft een grote stap naar een Tourzege gezet."

Er moest Evenepoel overigens ook nog wat van het hart over de koerswijze van bepaalde ploegen. "Sommige teams reden alsof ze Pogacar en UAE ondersteunden, dat is niet het juiste om te doen. De mentaliteit moet veranderen, zeker aangezien de gele trui al zo ver boven al de rest staat." Dat is wat ze noemen een duidelijke mening.

Heeft Evenepoel het over Visma-Lease a Bike?

Evenepoel zegt het niet expliciet, maar viseert hij hiermee Visma-Lease a Bike? Remco zei voor de rit al dat ze veel energie zouden verspillen als ze van in het begin voluit gingen en ze zijn er toch weer stevig tegenaan gegaan. Zijn woorden kunnen ook een verwijzing zijn naar Uno-X, dat plots ook begon te rijden.