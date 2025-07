Ai, ai, wankelen podiumambities? 's Ochtends aan het woord over Pogi en Visma, maar Evenepoel lost nog voor Hautacam!

Remco Evenepoel vertelde wel wat interessante zaken voor een voor hem belangrijke rit. Pogacar en Visma-Lease a Bike waren de gespreksonderwerpen.

Met de beklimming van de Hautacam is het stilaan 'money time' voor Evenepoel in de Tour. "Als je een klassement wil rijden, moet je op elke klim zo hard mogelijk naar boven fietsen. Het is een dag waarop de benen zullen spreken. Het is niet langer verstoppertje spelen. De benen zullen het resultaat bepalen", zei hij vooraf bij Sporza.

Remco Evenepoel koerst in de twaalfde Tourrit dus met de intentie om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. De sleutel van de etappe ligt wel bij UAE en Visma-Lease a Bike. Die laatste ploeg houdt ervan de koers hard te maken. Dan is de vraag of ze dat vooral richting het einde doen of ze van in het begin helemaal voluit gaan.

Evenepoel verwachtte hoog tempo op eerste col

"Als ze van in het begin all-out gaan, dan zullen ze veel energie opbranden voor niets", waarschuwde Evenepoel dat ze dit beter niet kunnen doen. Verder verwachtte hij wel een hoog tempo op de eerste col van de dag, om de groep der favorieten zo klein mogelijk te maken. In dat geval heeft iedereen die later wil aanvallen voldoende ruimte.

Evenepoel denkt dat het vervolgens een overlevingstocht is tot aan de finish. Hij kwam ook nog heel even terug op de gebeurtenissen van gisteren. Hij ervaarde het niet helemaal alsof de concurrentie van Pogacar wachtte op de Sloveen. Evenepoel geeft toe dat hij zich niet onpopulair wilde maken in de ogen van veel mensen.

Evenepoel wilde geen heisa na val Pogacar

"Stel dat we met Ilan Van Wilder doorrijden, dan krijg ik heel de wereld op mijn dak. Dat was niet de bedoeling." Dat kon Evenepoel wel vermijden een dag voor een belangrijke bergrit. Zo is hij heel eerlijk over de reden achter de koerswijze op weg naar Toulouse.

Update: na het verhaal voor aanvang van de etappe is er de realiteit van de koers. Er werd dus al uitgekeken naar de Hautacam, maar Remco Evenepoel loste al op de Soulor, op meer dan 50 kilometer van de meet. Op de eerste lange col van de Tour de France moest Evenepoel roemloos afhaken. Hij had nog wel Van Wilder bij zich, maar het was uiteraard een veeg teken.

Er moeten nog geen definitieve conclusies getrokken te worden, maar op zijn minst mag de vraag gesteld worden op de podium-ambities van Evenepoel reeds ter discussie staan. Mogelijk kan Evenepoel op de Soulor de schade nog min of meer beperken. Zelfs in dat geval dreigt een harde klap op de Hautacam. Het wordt voor hem en Soudal Quick-Step vanavond met een bang hartje naar het klassement kijken.