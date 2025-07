Alweer hetzelfde zinnetje: veelzeggende reactie van Niermann na stevige dreun voor Vingegaard

Het was wonden likken voor Visma-Lease a Bike na de eerste bergetappe in de Tour. Ploegleider Grischa Niermann was opnieuw verrast.

Schaduwkopman Matteo Jorgenson verloor tien minuten en volgt nu op meer dan twaalf minuten van Tadej Pogacar. Kopman Jonas Vingegaard verloor meer dan twee minuten op Tadej Pogacar, nooit verloor hij meer tijd op de Sloveen.

Visma-Lease a Bike probeerde de voorbije tien dagen om Tadej Pogacar af te matten, maar sneed in zijn eigen vel. "Jonas voelde zich goed, maar ik denk dat hij op de laatste klim wel een beetje naar de klote ging", wond ploegleider Grischa Niermann er geen doekjes om bij NOS.

Gelooft Visma-Lease a Bike nog in Tourzege van Vingegaard?

"Dit hadden we niet verwacht. Maar het is hoe het is, daar moeten we mee leven", zei Niermann. Dat zei de Duitser ook al na de eerste tijdrit in de Tour, toen had de Nederlandse ploeg ook niet verwacht dat Vingegaard meer dan een minuut zou verliezen.

Vingegaard verloor meer dan twee minuten op Pogacar en staat nu 3'31" in het krijt tegenover de Sloveen. Vorig jaar was de achterstand van de Deen pas in de 19de etappe groter, al keek hij na rit 15 ook al tegen een achterstand van drie minuten aan.

Toch gelooft Niermann nog in een derde Tourzege van Vingegaard. "Er komt nog heel veel en we blijven zeker strijdbaar. Maar op dit moment staat de sterkste man in het geel", besloot de Duitser nog.