"Bewijst dit het gelijk van mevrouw Vingegaard?": Sergeant is duidelijk over afwezige Van Aert

Drie jaar geleden legde Wout van Aert de Tour in een beslissende plooi met een fenomenale lead-out op Hautacam. Nu was er Van Aert geen spoor te bekennen.

In 2022 zat Wout van Aert mee in de vroege vlucht en wachtte hij op Vingegaard op Hautacam. Daar zette Van Aert zich op kop en trok zo stevig door dat hij Pogacar deed kraken. De Deen won met een minuut voorsprong op de Sloveen.

Nu kon Vingegaard niet rekenen op Van Aert, die daags na de rustdag al veel krachten had verspeeld in de vroege vlucht. Van Aert werd op Hautacam uiteindelijk 118de op net geen 40 minuten van Pogacar.

Van Aert had verschil niet gemaakt voor Vingegaard

"Of dit nu het gelijk van mevrouw Vingegaard bewijst", vraagt Marc Sergeant zich af bij Het Nieuwsblad. Trine Hansen stelde in een kritisch interview dat de ambities van Van Aert niet te combineren vielen met die van Vingegaard.

"Dat vind ik niet. Vingegaard was ook zonder Van Aert nog altijd goed omringd", stelt Sergeant. Onder meer Benoot, Campenaerts en Simon Yates deden hun kopwerk, Jorgenson had een slechte dag en zakte door het ijs.

Volgens Sergeant moet een eerlijke Vingegaard gewoon toegeven dat hij niet in staat was om Pogacar te volgen. En daar had een eventuele kopbeurt van Van Aert weinig aan veranderd.