"Hij begreep de grap niet": Pogacar deelt opvallende anekdote over aanval op Hautacam

De beklimming van Hautacam was nog maar net begonnen toen Tadej Pogacar zijn rivaal Jonas Vingegaard achterliet. Al was dat niet helemaal de bedoeling.

Op 11,8 kilometer van de top van Hautacam liet Tadej Pogacar zijn rivaal Jonas Vingegaard achter en dat na een bijzonder snelle lead-out van Jhonatan Narvaez. Vingegaard moest tijdens zijn lead-out al een gaatje laten.

Al was het niet helemaal de bedoeling dat Pogacar al van zo ver zou aanvallen. Voor de etappe waren er wat grapjes op de bus van UAE Team Emirates-XRG over hoe ze de etappe zouden aanpakken.

Er werd onder meer gelachen met wat er gebeurde in de etappe naar Combloux in de Dauphiné. Ook daar viel Pogacar van aan de voet aan en reed hij meer dan een minuut weg van Vingegaard.

Narvaez had grap van Pogacar verkeerd begrepen

"Ik had niet verwacht dat we het nu op dezelfde manier gingen doen, alleen begreep Jhony (Narvaez, nvdr.) de grap niet. Hij lanceerde me en mijn microfoontje werkte niet, dus ik kon ook niets zeggen. Ik dacht: 'Oké, ik volg en ga all-in.'", citeert VTM Nieuws Pogacar.

Even leek Vingegaard nog terug te komen na de aanval van Pogacar, maar de Deen kraakte en verloor meer dan twee minuten. Een grote meevaller voor Pogacar dus, die zo nu al 3,5 minuut voorsprong heeft op Vingegaard.