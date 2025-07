"Kan me niets schelen": Remco Evenepoel reageert aangeslagen na uppercut in klimtijdrit

Remco Evenepoel heeft een stevige dreun geïncasseerd in de klimtijdrit in de Tour. De wereldkampioen tijdrijden eindigde niet in de top tien en verloor veel tijd op zijn concurrenten voor de derde plaats.

De eerste tijdrit in de Tour de France won Remco Evenepoel en nam hij tijd op zijn concurrenten, maar in de klimtijdrit had Evenepoel een slechte dag. De olympische kampioen werd twaalfde en verloor 2'39" op Tadej Pogacar.

Jonas Vingegaard, die twee minuten na Evenepoel was gestart, stak hem in de laatste honderd meter nog voorbij en smeerde hem ook meer dan twee minuten aan. Op Florian Lipowitz verloor Evenepoel 43 seconden.

In het klassement kijkt Evenepoel nu al tegen een achterstand van 7'24" aan op Pogacar, het verschil met Vingegaard is 3'14". Voor Evenepoel wordt het nu vooral zaak om zijn derde plaats te verdedigen, want Lipowitz staat op amper zes seconden.

Evenepoel teleurgesteld na klimtijdrit

Evenepoel reageerde na de tijdrit bijzonder teleurgesteld. "Dit was slecht", reageerde Evenepoel tijdens de live-uitzending bij Sporza. "De start was nog goed, maar na vijf minuten in de klim was het goede gevoel weg."

"Daarna was het overleven naar de finish. Het was gewoon een super slechte tijdrit. Ik kan me ook niet optrekken aan die derde plek. Dat ik die witte trui nog heb, kan me momenteel weinig schelen."