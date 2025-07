Naast klasse nog andere factor waarom Mathieu van der Poel zo'n voltreffer is geworden: Roodhoofts de hemel in geprezen

Mathieu van der Poel is als wegrenner uitgegroeid tot een gigantische voltreffer. Heel wat factoren hebben daartoe bijgedragen.

Ten eerste is er de onversneden klasse van Van der Poel, een toptalent met aanleg voor allerlei dingen. Ten tweede heeft hij een enorme uitstraling die veel mensen aanspreekt. Deels is hij nog altijd de jongen voor wie de koers zijn speeltuin is. Tegelijkertijd is hij in de loop van zijn carrière mentaal beter geworden. Met dank aan... zijn ploeg.

De broers Roodhooft hebben dit bij Alpecin-Deceuninck gefaciliteerd en verdienen ook lof omdat ze Van der Poel bij momenten zijn zin laten doen. Tijdens de winter gaan skiën? Geen enkel probleem. Zin om aan te vallen vanaf kilometer nul met Jonas Rickaert? Geen enkel probleem. Lang niet alle ploegen zouden dit toestaan.

De dynamiek tussen Roodhoofts en Van der Poel

Dit is ook een onderwerp dat aan bod gekomen is in Vive le Vélo. "Er is een bepaalde dynamiek tussen de broers Roodhooft en Mathieu van der Poel", kan ook Sven Vanthourenhout niet ontkennen. "Zij hebben hem ontdekt en aan boord gekregen. Die dynamiek is er vanaf dag één." Ze hebben die goede band steeds kunnen onderhouden.

"Ze geven hem de vrijheid, maar laten hem ook binnen de lijnen lopen als het nodig is", ziet Vanthourenhout hoe ze bij Alpecin-Deceuninck de perfecte balans vinden. "Mathieu wordt een speelvogel genoemd en er zal ook een naturel zijn die daar voor zorgt. Daarnaast is hij ook wel een zeer hard werkende renner die weet wat hij wil."

Mooie toekomst voor Alpecin-Deceunick

Dat uit zich ook in de manier waarop hij telkens zo kan pieken in de grote klassiekers die hij in het voorjaar aanduidt. "Dit alles heeft tot heel mooie dingen geleid in die ploeg", stelt Vanthourenhout vast. En wellicht komen er nog meer mooie dingen aan.