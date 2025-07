Onvrede bij Lotto over fusieplannen met Intermarché-Wanty: De Lie en Van Eetvelt reageren verrast

De fusieplannen tussen Lotto en Intermarché-Wanty zijn als een bom ingeslagen in de Tour. Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt wisten van niets.

Het nieuws over een mogelijke fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty kwam tijdens de twaalfde etappe van de Tour naar buiten. Heel veel renners vielen uit de lucht en moesten het nieuws na afloop van de etappe vernemen via de media.

Voor heel wat renners zorgt dat ook voor onzekerheid, want zij moeten nu vrezen voor hun plekje in het peloton. De twee ploegen samen hebben al 38 renners onder contract voor 2026, een ploeg mag er maximaal 30 hebben.

De Lie en Van Eetvelt vallen uit de lucht

Bij Lotto zijn de renners duidelijk geschrokken van het nieuws over de mogelijke fusie. "Sporza weet meer dan wij. Dat is jammer", reageerde kopman Arnaud De Lie na de klimtijdrit bij Sporza.

Ook bij Lennert Van Eetvelt was de onvrede duidelijk merkbaar. "Ik was helemaal niet op de hoogte. Meer kan ik er niet over zeggen." Onderling is er met de renners wel al over gepraat, zegt Van Eetvelt.

Want de renners die nog een contract hebben bij Lotto, Van Eetvelt en De Lie liggen vast tot eind 2026, zullen kunnen blijven. Maar de renners die een aflopend contract hebben, zullen wellicht niet meer kunnen verlengen.