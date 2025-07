Pogacar breidt voorsprong nog wat meer uit, Evenepoel heeft nieuwe offday en Merlier weet of hij verder mag

Tadej Pogacar heeft zijn favorietenrol waargemaakt in de klimtijdrit naar Peyragudes. Remco Evenepoel eindigde niet in de top tien, Tim Merlier haalde de tijdslimiet en blijft in de Tour.

Net voor de start van de start van de klimtijdrit trok de organisatie van de Tour de tijdslimiet op van 33% naar 40% om de sprinters meer ruimte te geven om op tijd binnen te komen. Wout van Aert uitte daar wel kritiek op.

Tim Merlier had dat optrekken van die tijdslimiet ook nodig, want hij werd voorlaatste in de klimtijdrit en hield uiteindelijk maar een halve minuut over op winnaar Tadej Pogacar. De Europese kampioen blijft dus in de Tour.

Aan de gele trui was opnieuw niets te doen. De Sloveen won met 36 seconden voorsprong op Vingegaard, Roglic was een verrassende derde op 1'20". Remco Evenepoel begon goed, maar zakte steeds verder weg.

Pogacar breidt voorsprong nog wat meer uit

De wereldkampioen tijdrijden werd pas twaalfde, op 2'39" van Pogacar. Evenepoel ziet zo Florian Lipowitz zijn derde plaats steeds meer bedreigen, de Duitser staat nu op amper zes seconden van Evenepoel.

Pogacar staat nu nog wat steviger in het geel, hij heeft nu een voorsprong van 4'07" op Vingegaard. Evenepoel volgt al op 7'24" van Pogacar. "Deze tijdrit was al van in december een groot vraagteken. Ik wilde dat alles perfect zou zijn en mijn team heeft uitstekend werk geleverd. Alles was top."

"Ik heb zonder radioverbinding gereden. Ik moest toch gewoon alles geven. Ik ging af op de verschillen die ik kon zien bij de tussenpunten. Ik zag dat ik na enkele kilometers al in het groen stond en dat gaf me motivatie. Bij het tweede punt was de bonus groter en zo wist ik dat mijn pacing goed was."

Results powered by FirstCycling.com