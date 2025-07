Van Aert veegt Tourorganisatie de mantel uit en viseert onder meer Merlier: "Echt teleurstellend"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De organisatie van de Tour de France besliste net voor de start van de klimtijdrit om de tijdslimiet op te trekken. Wout van Aert begrijpt er niets van.

Net voor de klimtijdrit naar Peyragudes besliste de organisatie om de tijdslimiet op te trekken van 33% naar 40%. Zo kregen de sprinters iets meer ruimte om niet buiten tijd aan te komen waardoor ze de Tour zouden moeten verlaten.

Die late verandering was niet naar de zin van Wout van Aert. "Ik wil er wel iets over zeggen: ik vind het echt teleurstellend dat de tijdslimiet opeens naar veertig procent is gebracht", zei Van Aert bij NOS.

Van Aert begrijpt aanpassing tijdslimiet niet

Volgens Van Aert is er niets aan de omstandigheden veranderd en ziet de tijdrit er al maanden zo uit. "Plots tien minuten voor de start wordt, om weet ik veel wat voor reden, de tijdslimiet opgetrokken."

"Ik hoop niet dat ik hier veel sprinters mee tegen de borst stoot, maar zoiets moet op voorhand aangekondigd worden en duidelijk zijn. En zeker niet zonder reden worden veranderd", zei Van Aert nog.

Als de tijdslimiet op 33% was gebleven, dan hadden sprinters zoals Tim Merlier zeker de tijdslimiet niet gehaald. Wat vindt Van Aert daarvan? "Dat zou ik heel jammer vinden, maar daar had de jury veel vroeger over moeten nadenken."