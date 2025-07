Sven Vanthourenhout schrok van Remco Evenepoel: "Enorm merkwaardig"

Remco Evenepoel leek in de eerste bergrit van de Tour de France al meteen heel veel tijd te verliezen. De dubbele olympische kampioen vocht echter terug en staat nog altijd derde in het klassement.

Op 54 kilometer van de streep werd Remco Evenepoel op de Col du Soulor gelost uit het peloton. Er werd meteen gevreesd voor een scenario zoals in de Vuelta van 2023, toen Evenepoel vroeg loste in de rit naar de Tourmalet en 27 minuten verloor.

Dat gebeurde echter niet. De olympische kampioen herpakte zich en vocht terug. "Het was fenomenaal", zegt Sven Vanthourenhout bij Vive le Vélo. "Op dat moment denk je dat hij 10 minuten zou verliezen met nog 54 kilometer op het menu."

Evenepoel reed zelf het gat dicht

Evenepoel overleefde zijn dipje en kwam in de afdaling richting Hautacam opnieuw aansluiten in de groep met Pogacar en Vingegaard. "Dat was enorm merkwaardig, want eerst had hij steun nodig van Van Wilder en Schachmann", zegt Vanthourenhout.

"Maar de afdaling en die klim heeft hij voor zijn eigen rekening genomen. Daar heeft hij enorm veel tijd alleen goedgemaakt. Als we mogen spreken van weerbaarheid, dan heeft hij dat laten zien", stelde Vanthourenhout nog.

Evenepoel verloor uiteindelijk meer dan drie minuten op Pogacar, maar het verschil met zijn concurrenten was kleiner. Daardoor staat Evenepoel ook nog altijd derde in het klassement, met nog bijna een minuut voorsprong op Lipowitz.