Vingegaard vernedert Evenepoel in klimtijdrit en heeft duidelijke mening over Pogacar

Jonas Vingegaard heeft zich in de klimtijdrit herpakt, maar moest wel opnieuw tijd toegeven op Tadej Pogacar. De Deen was wel tevreden met zijn prestatie na zijn offday op Hautacam.

Donderdag kreeg Jonas Vingegaard een tweede stevige tik in de Tour de France. De Deen verloor in de eerste tijdrit iets meer dan een minuut op Pogacar, op Hautacam moest de Deen maar liefst 2'10" toestaan.

Een dag later herpakte Vingegaard zich in de klimtijdrit. De Deen was de enige die in de buurt kon blijven van Tadej Pogacar, maar moest wel nog altijd 36 seconden toestaan. In het klassement staat hij nu 4'07" in het krijt.

Vingegaard en Niermann tevreden over klimtijdrit

Toch was de Deen tevreden over zijn prestatie. "Dit was waarschijnlijk mijn beste prestatie deze Tour, maar Tadej was beter en verdiende te winnen", gaf Vingegaard toe bij Eurosport.

"Gisteren was het heel teleurstellend. Ik hoopte op meer, maar was leeg in het slot. Het was gisteren een van mijn slechtste prestaties, en vandaag een van mijn beste. Het is leuk om zo te kunnen reageren."

Ook Head of Racing Grischa Niermann was tevreden over de prestatie van Vingegaard. "Hij haalt Remco in en neemt veel tijd op alle anderen. Alleen is Tadej nog altijd beter. Jonas kan zeker nog beter. Zo was hij vandaag al beter dan gisteren. We blijven strijdvaardig", zei Niermann bij Sporza.