Bradley Wiggins vreest het ergste voor Remco Evenepoel in de Tour: "Zou me niet verbazen"

Remco Evenepoel was erg teleurgesteld na zijn klimtijdrit, waarin hij werd ingehaald door Jonas Vingegaard. Lance Armstrong en Bradley Wiggins vrezen voor verdere verloop van de Tour voor Evenepoel.

Twaalfde in een tijdrit en ingehaald worden door een renner die twee minuten na hem is gestart. Voor Remco Evenepoel was het wellicht een pijnlijke primeur in zijn carrière. Hij was dan ook erg teleurgesteld nadien.

"Het moet ontmoedigend geweest zijn", zegt Lance Armstrong in zijn podcast THEMOVE. "Remco zal het niet verwacht hebben." En Armstrong ziet ook een negatieve trend bij Evenepoel. "Het licht dooft wel snel voor hem in deze Tour."

Verlaat Evenepoel de Tour?

"Het zou me niet verbazen als Remco uit de Tour stapt", zegt Bradley Wiggins zelfs. "Hij leek zo teneergeslagen na de finish. Het is zwaar om in de Tour te zijn, als je niks meer hebt om voor te strijden."

"Natuurlijk heeft hij die podiumplek nog om voor te vechten, maar hoe veel strijd heeft hij nog in zich? Als de benen niet werken, werken ze niet", stelt de Tourwinnaar van 2012 nog.

Op zijn sociale media schreef Evenepoel alvast dat hij er niet aan denkt om de Tour te verlaten. "Opgeven zit niet in mijn natuur", schreef hij op Instagram. Afwachten of Evenepoel dat zal volhouden.