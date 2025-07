Dé verklaring voor mindere Vingegaard? Ex-ploegmaat weet wat er aan de hand is met de Deen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jonas Vingegaard staat na dertien etappes al meer dan vier minuten in het krijt. Heeft de Deen zich verkeerd voorbereid op de Tour?

Drie keer verloor Jonas Vingegaard al tijd in deze Tour: in de eerste tijdrit (vijfde etappe), op de eerste aankomst bergop op Hautacam (twaalfde rit) en in de tweede tijdrit (dertiende rit). De Deen heeft nu al een achterstand van vier minuten op Pogacar.

Op Hautacam verloor Vingegaard veel tijd, maar een dag later in de klimtijdrit trapte de Deen naar eigen zeggen zijn beste waarden ooit. Ex-ploegmaat Tom Dumoulin gelooft daar niet al te veel van.

"Hij zal dat altijd zeggen, vooral om zelfvertrouwen uit te stralen naar de concurrentie toe", zegt Dumoulin in Vive le Vélo. "Maar tot nu toe heeft hij nog niet de waardes op de mat gelegd van de voorbije jaren. Hautacam was minder, en zijn eerste tijdrit viel tegen."

Verloor Vingegaard kracht door nieuwe aanpak?

Volgens Dumoulin zit de nieuwe aanpak van Vingegaard daar voor iets tussen. "Hij heeft naar eigen zeggen op explosiviteit gewerkt. En hij kon Pogacar volgen tijdens die explosieve momenten. Zo hadden we hoop dat het spannend zou worden."

"Maar de kracht van Vingegaard lag in de langere inspanningen. En daar is hij duidelijk iets minder. Al kan dat misschien in de laatste week nog veranderen. Maar op zijn eigen kracht heeft hij ingeboet."