Fusie tussen Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck? Lefevere weet meer

De aankomende fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty is een van de gespreksonderwerpen in de Tour. Patrick Lefevere sluit een fusie tussen zijn Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck wel uit.

Dat er met Lotto en Intermarché-Wanty twee Belgische ploegen fuseren, is volgens velen het bewijs dat er geen plaats is voor vier Belgische WorldTour-ploegen. Al is Patrick Lefevere daar niet mee akkoord.

"In principe zijn drie van de vier internationaal georiënteerd. Alleen Lotto mikt op België. Onze sponsors hoeven niet uit België te komen en ik vermoed dat voor Alpecin-Deceuninck hetzelfde geldt", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Toch maakte Deceuninck enkele jaren geleden de overstap van de ploeg van Lefevere naar die van de broers Roodhooft. En Soudal verliet Lotto voor The Wolfpack. Intussen zoeken ook de broers Roodhooft nog naar een nieuwe tweede naamsponsor.

Waarom geen fusie tussen Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck?

Een fusie met Soudal Quick-Step is echter niet aan de orde volgens Lefevere. Hét struikelblok daarvoor is hetzelfde als dat waar de fusie met Jumbo-Visma op vastliep: de fietsen.

"Zolang Mathieu van der Poel op Canyon rijdt en Remco Evenepoel op Specialized zal een fusie er sowieso niet van komen", besluit Lefevere nog.