Gulzige Tadej Pogacar jaagt iedereen op stang in de Tour met onvriendelijke uitspraak

Tadej Pogacar pakte met zijn ritzege in de klimtijdrit al een vierde etappezege in de deze Tour de France. En de wereldkampioen is niet van plan om nu cadeautjes uit te delen.

Met vier ritzeges op dertien etappes heerst Tadej Pogacar opnieuw over de Tour de France. De Sloveen heeft ook al een voorsprong van meer dan vier minuten op Jonas Vingegaard, terwijl een derde van de Tour nog gereden moet worden.

Niet dat Pogacar aan een uitzonderlijke Tour bezig is, vorig jaar won de Sloveen maar liefst zes etappes in de Tour en won hij met zo'n zes minuten voorsprong op Vingegaard. Ook nu is dat niet onmogelijk.

Pogacar wil etappes blijven winnen in de Tour

Want ondanks zijn ruime voorsprong en zijn vier etappezeges is Pogacar niet van plan om cadeautjes uit te delen. Dit is de Tour. Je kan niet zomaar een ritzege uit handen geven of met de handrem oprijden, hè."

"Eerlijk? De ploeg betaalt je om te winnen, en niet om zeges cadeau te doen. Als ik zou beslissen om dat te doen, dan zou mijn team niet blij zijn. Als er een mogelijkheid is om de rit te winnen, dan zullen we ervoor gaan."

"Dat ik daarmee geen vrienden zal maken? Ik wil ook geen vijanden maken. Maar goed, na mijn carrière zal ik met 99% van dit peloton toch niet meer spreken en zal ik focussen op mijn hechte vrienden en familie."