Nieuwe ontwikkeling in fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty: Belgische renner heeft meer nieuws

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De fusie tussen een Lotto en Intermarché-Wanty sloeg in als een bom bij de twee ploegen. Intussen lijken de gemoederen al wat meer bedaard te zijn.

Dit jaar nemen Lotto en Intermarché-Wanty nog als aparte ploegen deel aan de Tour de France, maar dat zal wellicht de laatste keer zijn. De twee ploegen hebben plannen om de krachten te bundelen en één ploeg te worden.

De renners van Lotto, onder meer kopmannen Lennert Van Eetvelt en Arnaud De Lie, reageerden toch wat geprikkeld. Bij Intermarché-Wanty lijkt de rust, twee dagen na het uitlekken van het nieuws, al wat teruggekeerd te zijn.

Renners van Intermarché-Wanty zijn gerustgesteld na meeting

Dat zegt toch Laurenz Rex, die nog een contract heeft tot eind volgend jaar bij Intermarché-Wanty. "We hebben vrijdagavond een meeting gehad en het project dat werd voorgesteld, klinkt heel leuk en goed. Ik denk dat het positief nieuws is", zegt hij bij Sporza.

Er was sprake van onrust bij de Waalse ploeg, want de renners van Intermarché-Wanty komen door de overname normaal gezien vrij op de markt. Maar de renners zijn nu toch wat gerustgesteld na de meeting.

"Ik denk dat we de waarden van beide ploegen kunnen behouden, dus dit komt goed uit. Eerst presteren in de Tour en daarna zitten we wel samen met de ploeg", besloot Rex nog.