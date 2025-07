Sergeant trekt bikkelharde conclusie over Evenepoel: "Dat is Remco zijn grote probleem"

Remco Evenepoel verloor in de klimtijdrit meer dan twee minuten op Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. De olympische kampioen moet ook stilaan vrezen voor zijn derde plaats.

In de eerste bergetappe naar Hautacam verloor Remco Evenepoel meer dan drie minuten op Tadej Pogacar, het verlies op Jonas Vingegaard kon hij nog beperkt houden. In de klimtijdrit verloor Evenepoel op allebei meer dan twee minuten.

Het verschil tussen Evenepoel en Pogacar is al meer dan zeven minuten, op Vingegaard moet Evenepoel al een achterstand van meer dan drie minuten wegwerken. De derde plaats lijkt het hoogst haalbare te zijn.

Evenepoel zal altijd op Pogacar en Vingegaard botsen

Dat was ook vorig jaar het geval in de Tour. En dat is geen toeval volgens Marc Sergeant. "Pogacar en Vingegaard zijn de renners die hij zijn ganse carrière gaat tegenkomen. Dat is Remco zijn grote probleem", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel staat wel nog altijd derde, maar ziet Lipowitz tot op zes seconden komen. En ook Onley en Vauquelin staan binnen de minuut Evenepoel. Evenepoel kende al twee moeilijke dagen en dan moet zaterdag de zwaarste rit in de Pyreneeën nog komen.

Dat moet geen aangename vaststelling zijn voor Evenepoel. "Vanavond gaan we weten of het podium een optie blijft, maar deze tijdrit was geen opkikker." Vraag is maar of Evenepoel zijn goede benen terug kan vinden.