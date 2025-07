Van Aert keert terug naar de plek des onheils en geeft daar ook iets over toe

Exact zes jaar geleden kwam Wout van Aert zwaar ten val in de tijdrit in Pau. Net nu ging de veertiende etappe van start in de Zuid-Franse stad.

In zijn eerste Tour de France, waarin hij de tiende etappe in Albi had gewonnen, ging het mis voor Wout van Aert in de dertiende etappe in Pau. In een tijdrit van 27,2 kilometer viel Van Aert net voor het ingaan van de slotkilometer.

Van Aert bleef haken aan een hek en haalde zijn rechterbovenbeen open, hij werd met een gapende wonde van 21 centimeter afgevoerd naar het ziekenhuis. Exact zes jaar later is Van Aert opnieuw in Pau.

"Dat het exact zes jaar geleden is, wist ik niet. Maar ik denk er stiekem elke keer aan als ik hier kom", zei hij bij VTM Nieuws. Telkens Van Aert in de Tour in Pau is, verblijft zijn ploeg ook telkens in hetzelfde hotel.

Van Aert denkt niet meer veel aan zijn val in Pau

"Ik ben het nog niet vergeten. Het was geen leuke dag hier. Maar ik ben hier ook al geweest dat het goed liep." Vorig jaar sprintte Van Aert in Pau nog naar de tweede plaats, toen was Jasper Philipsen nipt sneller.

Ook vorig jaar was de Tour dus al in Pau, maar vrouw Sarah had dat toen niet eens opgemerkt vooraf. En ook voor Van Aert is het niet echt een item meer. "Ondertussen doet het me niet zo veel meer gelukkig."