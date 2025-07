Vingegaard is optimistisch ondanks twee mislukte aanvallen, De Cauwer drukt hem met neus op de feiten

Jonas Vingegaard heeft geprobeerd op Tadej Pogacar aan te vallen in de derde rit in de Pyreneeën. De Deen verloor wel nog enkele seconden op zijn grote concurrent.

In de bergrit naar Hautacam verloor Jonas Vingegaard twee minuten en tien seconden op Tadej Pogacar, in de klimtijdrit kwamen daar nog eens 36 seconden bij. De Deen volgde zo al op meer dan vier minuten van Pogacar.

In de derde etappe in de Pyreneeën, naar Superbagnères, probeerde Vingegaard om zijn grote rivaal aan te vallen. Dat deed de Deen twee keer, maar Pogacar reageerde twee keer zonder problemen. De Sloveen pakte in de sprint nog zes seconden extra.

Toch was Vingegaard tevreden over zijn prestatie. "Ik ben blij met het gevoel in mijn benen. Ik had verwacht dat Tadej zou aanvallen, want op de voorlaatste klim had zijn ploeg stevig gewerkt", zei de Deen bij Eurosport.

Vingegaard kon Pogacar geen pijn doen

"Ze leken voor ritwinst te gaan, maar toen hij het niet probeerde, heb ik het zelf maar gedaan. Ik ben tevreden." Maar Vingegaard kon Pogacar wel geen pijn doen bergop, dat zag ook José De Cauwer.

"Hij moet toch gezien hebben dat Pogacar voorlopig geen krimp gegeven heeft. Op het moment dat Vingegaard versnelde, kwam eerst Lipowitz en Pogacar ging er in het zadel en op kousevoeten naartoe", zei De Cauwer bij Sporza.