Jan Bakelants verklaart Remco's tranen en insinueert dat Evenepoel er heel veel spijt van gaat krijgen

Remco Evenepoel is met de tranen in de ogen uit de Tour de France gestapt. Jan Bakelants vreest dat Remco later wel eens spijt kan krijgen van deze beslissing.

Het is voor Evenepoel een exit al huilend geworden. Bakelants probeert in Vive le Vélo te verklaren waarom de teleurstelling zo groot was. "Ik denk dat er heel veel bij elkaar komt. Het verwachtingspatroon om het maximale uit zichzelf te halen was legitiem. Voor minder komt hij niet naar hier. Plots botst hij op een limiet die niet zijn fysieke limiet is."

Dat is mogelijk niet het enige wat speelt. "In een tweede stadium komt daar het gegeven bij dat je uw ploeg achterlaat. Misschien heeft hij al spijt dat hij heeft opgegeven. Geen enkele atleet geeft graag op." Het is moeilijk oordelen over die opgave. "Noch Remco, noch zijn ploeg heeft gezegd of er iets scheelt. Is het een fysieke malaise of is hij ziek?"

Bakelants denkt dat Evenepoel nog kon herstellen

We beschikken niet over alle informatie. "Als hij zich enkel fysiek wat minder voelt, had ik geprobeerd om hem door deze moeilijke dag te loodsen. Natuurlijk zou dat gepaard gaan met tijdsverlies. In de derde week kon er nog wel wat geraapt worden. Remco is geen normale renner: zijn motor is zo groot dat je er vanuit kunt gaan dat herstel kan optreden."

Wat wel vanuit het kamp van Soudal Quick-Step gesignaleerd werd, is dat Evenepoel de Dauphiné niet goed verteerde. "Vorig jaar was de Dauphine ook geen hoera-verhaal. Soudal Quick-Step heeft toen in de twee à drie weken tussen Dauphiné en Tour het onmogelijke waargemaakt. Dat is dit jaar niet gelukt. Het ene jaar is het andere niet."

Beslissing van Evenepoel uit emotie

Zou Evenepoel 's ochtends al geweten hebben dat een opgave er zat aan te komen? "Je hoopt om probleemloos over de eerste klim te geraken, maar plots rijdt hij naast mannen die hij normaal niet tegenkomt in het peloton. Dan neemt de emotie de overhand. Achteraf heeft hij mogelijk spijt van zijn opgave", herhaalt Bakelants zijn boodschap.