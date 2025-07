Na voorspelling 'desillusie en irritatie': De Cauwer krijgt repliek en Remco's transfergeruchten worden erbij gesleurd

Remco Evenepoel heeft recent niet de meest fijne emoties beleefd. Er wordt gesproken over desillusie en irritatie door Bradley Wiggins, Johan Bruyneel en Lance Armstrong.

De mannen van TheMove en The Sir Wiggo & Johan Show hebben gereageerd op de opgave van Evenepoel. Die werd immers vooraf correct voorspeld door Wiggins en Armstrong. De Brit geeft nog eens aan waarom hij het zo had ingeschat. "Remco was zo gedesillusioneerd na die tijdrit van vrijdag: hij werd ingehaald door Vingegaard, hé."

Een dag later volgde in een zware bergrit alleen nog maar meer desillusie. Bruyneel haalt Remco's gebaren richting de camera aan. "Ik hoef de verdediger van Evenepoel niet te zijn, hij heeft een sterk karakter. Ik begrijp wel zijn irritaties richting de cameraman. Hij was zo ontgoocheld. Laat die jongen dan toch even met rust."

Bruyneel niet akkoord met De Cauwer

Bruyneel neemt zo een volledig ander standpunt in dan José De Cauwer, die vindt dat Remco Evenepoel zijn houding tijdens de koers moet veranderen. De reden van de matige klimprestaties van Evenepoel hoeft volgens Bruyneel niet ver gezocht te worden: een gebrek aan fundering vanwege de moeilijke winter die hij kende.

Als Wiggins' voorspellingen blijven kloppen, komen er echter nog mooie dingen aan. Hij denkt dat Evenepoel hard zal terugslaan, mogelijk met WK-zege(s). "Hij keert terug. Remco is een echte kampioen. Hij gaat zich nu voorbereiden op de WK’s. Het zou me niet verbazen dat hij in Kigali twee keer wereldkampioen wordt. Zo’n coureur is Remco."

Armstrong denkt dat geruchten op Evenepoel wegen

Armstrong stipt nog iets anders aan: de volgens hem betrouwbare geruchten over een overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe. "Die transfergeruchten vreten energie. Ik wil trouwens niet de manager zijn van Red Bull. Nu Lipowitz het zo fantastisch doet, kun je hem toch niet zomaar aan de kant schuiven voor Remco?"