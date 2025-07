Nederlandse ex-renner hard voor Belgische media: "Ze maken renners kapot, Van der Poel is gelukkigste Belg ter wereld"

De Belgische media krijgt na de opgave van Evenepoel een veeg uit de pan van een Nederlandse ex-renner. Volgens Stef Clement heeft enkel Mathieu van der Poel het beste van beide werelden.

Remco Evenepoel heeft moeten opgeven in de Tour. Stef Clement wijst in De Avondetappe naar de druk waar Evenepoel constant mee te maken krijgt in België. "Dat hele land zit het hele jaar achter hem aan", zegt Clement. "Toen hij tegen die postbode is gebotst, stond het hele dorp buiten, want Remco was gevallen op zijn gouden fiets."

De man die ooit top 20 reed in de Tour, kwam nog maar net op dreef. "Ze hebben een geschiedenis met het kapotmaken van eigen renners. De Lie gaat er onderdoor. Evenepoel rijdt alles wat goud is bijeen, maar ondertussen lijkt ook hij onderdoor te gaan aan die druk. Het verandert niet. Frank Vandenbroucke is eraan onderdoor gegaan."

Ten Dam biedt weerwerk over Boonen

Pas wanneer Clement ook de naam van Tom Boonen laat vallen als één van de Belgen die volgens hem begeven onder de druk, krijgt hij wat weerwerk. "Tom is er niet aan onderdoor gegaan", oppert Laurens ten Dam. "Hij heeft wel slechte momenten gehad, maar onderdoor gaan... Hij is wel weer opgestaan." Dat zou je zo kunnen zeggen.

Boonen won drie keer De Ronde en vier keer Parijs-Roubaix. Niet slecht voor een renner die kraakte onder de druk. Clement haalt dan maar een positiever voorbeeld aan: Mathieu van der Poel, die zowat als een halve Belg wordt bekeken. "Mathieu van der Poel is de gelukkigste Belg ter wereld, omdat hij als Nederlander wordt beschouwd."

Clement heeft medelijden met Evenepoel

"Hij kan daar wonen en zijn leven leiden", zegt Clement over Mathieu. "Omdat hij een Nederlands paspoort heeft, laten ze hem toch iets meer met rust dan hun eigen renners. Dat is het beste van 'both worlds'. Ik heb echt wel een beetje medelijden met Remco Evenepoel."