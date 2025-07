Vergis u niet: Remco Evenepoel verlaat de Tour de France op een ongelooflijk grootse manier

Het is op een grootse manier dat Remco Evenepoel de Tour de France verlaat. Zijn prestaties van de laatste dagen geven die indruk niet, maar zo is het wel.

Dan hebben we het over de laatste actie van Remco Evenepoel tijdens de koers. Nadat de witte trui moest lossen op de Tourmalet, liet hij lopen en peddelde hij aan een traag tempo naar boven. Een opgave hing op dat moment al in de lucht, maar was toen nog niet zeker. Het was ook nog mogelijk dat hij zou postvatten in de zogenaamde bus.

Remco Evenepoel maakte een kleine jongen nog blij door zijn drinkbus uit de houder te nemen en die aan te reiken. Zo kon de jongen de drinkbus aannemen, terwijl Remco nog op de fiets zat. Het is heel knap dat Remco nog de tegenwoordigheid van geest had om een kind blij te maken, op het moment dat hij zelf zo aan het lijden was.

Prachtig gebaar van Remco Evenepoel

Ze zetten het moment bij Soudal Quick-Step dan ook maar al te graag in de verf. Ze hebben het over een prachtig gebaar van Remco Evenepoel, alvorens de Tour de France vaarwel te zeggen. Toeval of niet: de jongen waar hij zijn drinkbus aan gaf, had een truitje aan van ... Red Bull-BORA-hansgrohe. Dat wordt natuurlijk ook opgemerkt.

A beautiful gesture from #TDF2025 white jersey @EvenepoelRemco before saying goodbye to the race. pic.twitter.com/Tgm60zDhwZ — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) July 19, 2025

Dat Remco de luciditeit nog had om die jongen blij te maken, deed de hoop nog even oplaaien dat hij in de bus gewoon verder zou rijden. José De Cauwer opperde na dat moment tijdens de VRT-uitzending al dat het mogelijk geen goed nieuws was dat Evenepoel zijn drank weggaf. "Zo kun je het ook bekijken", aldus De Cauwer.

Evenepoel blijft fans aandacht schenken

Daar is het inderdaad op neergekomen. Remco Evenepoel heeft alleszins met dit knappe gebaar nog punten gescoord. Het is mooi dat hij ook in moeilijke moment aandacht schenkt aan fans. Na zijn opgave deelde hij aan de ploegbus ook nog handtekeningen uit.