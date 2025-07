🎥 Jasper Philipsen zit weer op de fiets, maar één detail doet het slechtste vermoeden

Met ritwinst in de eerste etappe een daarbovenop de gele trui begon Jasper Philipsen uitstekend aan de Tour de France. Hij had ook al een mooie voorsprong op Jonathan Milan in het puntenklassement.

Aan een tussensprint voor dat puntenklassement liep het echter mis voor Philipsen in de derde etappe. Hij kon een zwieper van Bryan Coquard niet meer ontwijken en ging zwaar tegen het asfalt, in de groene trui moest hij de Tour verlaten.

Philipsen brak bij zijn val zijn sleutelbeen, in het ziekenhuis van Herentals werd hij dezelfde dag geopereerd. De Vlam van Ham brak ook een rib en moet de rest van de Tour zo vanuit zijn zetel verder volgen.

Zo'n twee weken na zijn valpartij ging Philipsen afgelopen zondag opnieuw buiten fietsen, al was dat wel met een stadsfiets. Zijn rechterarm werd ook nog ondersteund door een verband, wat erop duidt dat Philipsen nog niet meteen weer zal koersen.

De start van de Vuelta halen op 23 augustus lijkt zo bijzonder moeilijk te worden. Philipsen gaf eerder ook al aan dat zijn grote doelen voor dit jaar achter de rug zijn en hij zich nog heel moeilijk zal kunnen opladen dit seizoen.

