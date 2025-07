Alaphilippe juicht na derde plaats, Van Aert lacht: "Dat heb ik hem gezegd"

Julian Alaphilippe kwam in Carcassonne pas als derde over de streep, maar juichte toch. Wout van Aert zag het allemaal gebeuren en moest toch even lachen.

Wout van Aert was opnieuw mee in de ontsnapping, maar greep er net als in de twaalfde etappe naast. Toen werd hij vijfde, nu vierde. Van Aert was net als iedereen in de vlucht niet opgewassen tegen de oersterke Tim Wellens.

"Het was een moeilijke situatie", reageerde Van Aert aan de ploegbus bij Sporza. "Enfin, moeilijk: het kostte veel krachten om mee te zijn." Met Campenaerts had Van Aert ook nog een ploegmaat mee in de vlucht.

Hij reed samen met Wellens, Simmons en Storer weg, Van Aert voelde zich op de beklimmingen niet de beste. Campenaerts kon Wellens ook niet volgen, maar werd wel nog tweede in Carcassonne.

Van Aert lacht met Alaphilippe

Simmons en Storer werden nog ingelopen, waardoor Van Aert voor de derde plaats kon sprinten. Alaphilippe klopte Van Aert voor plaats drie, maar de Fransman dacht dat hij de etappe had gewonnen.

"Ik heb hem gezegd dat hij derde was", lachte Van Aert. "Hij had beter een extra kopbeurt gedaan. Hij was niet de slimste." Alaphilippe zelf verklaarde dat zijn radio niet meer werkte na een val en hij dus niet wist dat Wellens en Campenaerts nog voorop waren.