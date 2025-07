Bjarne Riis viseert net als mevrouw Vingegaard ook Van Aert: "Onbeschoft, toon respect"

Zit Jonas Vingegaard nog op zijn plek bij Visma-Lease a Bike? Het is een vraag die Bjarne Riis zich stelt na de opvallende tactiek van Wout van Aert en co in de vijftiende etappe.

Door een valpartij vroeg in de etappe kwam er een breuk in het peloton. Jonas Vingegaard zat in het tweede deel van het peloton en moest meer dan een minuut goedmaken. Onder meer Wout van Aert trok zich daar niets van aan.

Samen met Campenaerts en Jorgenson probeerde Van Aert in de vlucht te raken, waardoor het lang duurde vooraleer Vingegaard vooraan terugkeerde. Ook Bjarne Riis, de Tourwinnaar van 1996, begrijpt de tactiek niet.

"Het is compleet hopeloos hoe ze het aanpakken. Ik begrijp er niets van", zegt hij in zijn column bij B.T. "De ploeg hakt hem in tweeën en dat vind ik echt onbeschoft. Wie denken ze wel dat ze zijn? Er is geen andere ploeg waar je dat ziet."

Riis viseert ook Van Aert

"Jonas krijgt niet de steun die hij nodig heeft. Dat is duidelijk en het is problematisch. Op dit moment zit hij in het verkeerde team, hij moet ook in een team zitten dat sterk genoeg is om hem te steunen." Net als mevrouw Vingegaard viseert ook Riis Van Aert.

"Van Aert is de andere superster van de ploeg, maar het maakt mij niet uit. Hij is duidelijk meer geïnteresseerd in het rijden van zijn eigen Tour dan in het helpen van Vingegaard. Toon wat respect. Hij verdient het echt en ik begrijp echt niet waarom het zo moet."