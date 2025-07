Heeft hij gelijk? Wout van Aert zet Tadej Pogacar stevig op zijn plaats na kritiek

Tadej Pogacar begreep niet dat Visma-Lease a Bike bleef aanvallen, terwijl hun kopman Jonas Vingegaard probeerde terug te keren nadat hij was opgehouden door een val. Wout van Aert dient de Sloveen een dag later van antwoord.

In het begin van de vijftiende etappe werden enkele klassementsrenenrs opgehouden door een valpartij. Onder meer Jonas Vingegaard was achtergebleven, Tadej Pogacar probeerde de koers vooraan stil te leggen.

Bij Visma-Lease a Bike dachten ze daar anders over. In de groep van Pogacar vielen Wout van Aert, Victor Campenaerts en Matteo Jorgenson aan. "Als ik in Jonas z’n situatie zou zitten, zou ik vanavond aan tafel niet de gelukkigste zijn", zei Pogacar bij TV2.

Wout van Aert diende de gele trui een dag later van antwoord. Op zijn persconferentie op de tweede rustdag stelde Van Aert namelijk dat Pogacar ook duidelijk wilde dat zijn ploegmaat Wellens in de ontsnapping zat.

Was Pogacar zelf het probleem?

Volgens Van Aert was er dan ook een makkelijke oplossing. De 25 renners die nog bij Pogacar zaten wilden allemaal in de vlucht zitten. Het was vooral Pogacar, die ook Jorgenson terughaalde, die het probleem was vooraan.

"Als Tadej zich gewoon had laten uitzakken tot in het peloton waar ook Jonas zat, had hij pas echt sportsmanship getoond", wordt Van Aert geciteerd door Het Nieuwsblad. Dat deed de Sloveen niet, waardoor het lang duurde vooraleer Vingegaard kon terugkeren.